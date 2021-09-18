Омск, 18 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стала супружеская пара. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Телефонный мошенник

Ранее жителю Омска позвонила неизвестная девушка, которая сообщила, что заявка мужчины на кредит одобрена. На заявление, что никаких кредитов мужчина не оформлял, звонок переключили на представителя «службы безопасности» банка. Тот рассказал, что для закрытия несанкционированного кредита нужно взять новый и перевести на «безопасный счет».

«Сотрудник» также сообщил заявителю, что другие работники банка могут оказаться в сговоре с мошенниками, поэтому для их поимки необходимо получить кредит любыми способами, а если в нем откажут — идти в другой банк», — отметили в ведомстве.

Мошенники привлекли третьего человека, представившийся сотрудником полиции и который также настаивал на необходимости взять кредит. В результате мужчина внял два кредита и перевёл их мошенникам. Однако на этом всё не закончилось.

На следующий день неизвестный вновь позвонил жертве и попросил передать телефон супруге. Он рассказал, что со счётом женщины происходит то же самое. Следуя инструкциям злоумышленника, омичка оформила три кредита в разных банках и отправила деньги на «безопасный счёт». Всего пара, таким образом, потеряла 2 320 тыс. рублей.»