Самара, 18 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Ход голосования в Самарской области оценивают международные эксперты из Мексики, Ливана и Италии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Yarregion.ru Эксперты будут наблюдать за ходом выборов в Ярославской области

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Сообщается, что эксперты ездят по области и оценивают ход голосования.

«Все хорошо. Это четвертый участок, который мы посетили, до этого мы были на трех участках в Самаре. Везде вы можете пройти, проголосовать, везде есть камеры, которые следят и смотрят за тем, чтобы все было в порядке. Пока все хорошо», — сообщил международный эксперт из Мексики Марко Орозко.

«На сегодняшний момент все хорошо. И у нас есть три дня, и мы будем смотреть и узнавать, как проходит голосование», — сообщил международный эксперт из Ливана Марван Фуад Абдуллах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области явка на выборы в первый день составила почти 15%.