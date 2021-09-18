Барнаул, 18 сентября, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5144 человека, причём 26 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 526 (+6 за сутки), из них 218 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 891 человек, +42 за сутки) и ОРВИ (49 205 человек, +192 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 358 детей (+20 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (74 718 человек, +237 за сутки) новый вирус победили 57 700 человека (+136 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 7687 (+633 за минувшие сутки).

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