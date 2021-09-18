Канберра, , 09:04 — REGNUM Власти Австралии крайне сожалеют о решении властей Франции отозвать посла для консультаций. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил представитель министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Подлодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что скандал разгорелся после того, как Великобритания, Австралия и США сформировали новое военное партнерство AUKUS. В рамках этого партнерства предполагается, что Австралии будут поставлены атомные подводные лодки британского и американского производства для сдерживания Китая.

При этом до того, как был создан AUKUS, Австралия заключила соглашение с французской Naval Group на строительство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Контракт оценивался в почти $90 млрд. Из этого соглашения Австралия вышла.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии «ударом в спину». По его словам, он «в гневе в связи с разрывом этого контракта». Париж принял решение отозвать послов из Австралии и США для консультаций.

В МИД Австралии очень сожалеют по этому поводу.

«С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте (субмарин) Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением», — заявил Пейн.