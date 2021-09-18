Абакан, 18 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Хакасии приняты послабления по работе кинотеатров, фитнес-центров, заведений общепита, а также по проведению мероприятий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, постановление об этом подписал 18 сентября глава республики Валентин Коновалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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Согласно документу, с 18 сентября допускается проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях с участием зрителей. Последние при этом должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а наполненность залов не должна превышать 50%.

Кафе и рестораны, получившие паспорт коллективного иммунитета могут работать без ограничения по времени и при загрузке в 75%. Наполняемость кинозалов, фитнес-центров при наличии того же паспорта также увеличена до 75%.

«Разрешается проведение мероприятий на базе библиотек и музеев, учреждений культуры и искусства при условии наполняемости залов не более 75%», — добавили в правительстве.

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