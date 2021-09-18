Самара, 18 сентября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Более 1 млн 90 тысяч жителей получили прививки от COVID-19 в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

NIAID Вакцинация

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Сообщается, что в регионе состоялось заседание регионального оперативного штаба, на котором обсудили вопросы предупреждения завоза и распространения коронавируса.

Министр здравоохранения области Армен Бенян сообщил, что всего в регион было поставлено 1 370 538 доз вакцины от COVID-19. Прививки от этой инфекции в Самарской области получили более 1 млн 90 тысяч человек, а завершили вакцинацию более 1 млн 18 тысяч человек. Бенян отметил, что сейчас область находится на 17-м месте в России по совокупному показателю вакцинации.

«Более 300 тысяч человек старше 65 лет у нас не привиты от новой коронавирусной инфекции. А ведь именно это основная категория пациентов, которая поступает с наибольшим процентом неблагоприятных исходов», — приводит пресс-служба его слова.

Согласно данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в области был зафиксирован рост заражения коронавирусом в пяти возрастных группах: с 7 до 14 лет — на 9,6%, с 15 до 17 лет — на 67,3%, с 18 до 29 лет — на 1,9%, 50−64 года — на 11,5%, старше 65 лет — на 1,7%.

При этом в возрастной группе до одного года фиксируется снижение заболеваемости на 15,2%. Уменьшение заболеваемости также зафиксировали и в возрастной группе от 30 до 49 лет, на 2,5%. При этом в возрастной группе от одного до шести лет заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели и составила 54,94%.

«В связи с наметившейся тенденцией к сезонному росту заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возрастов прошу министерство образования региона вести мониторинг ситуации. И при необходимости вместе с Роспотребнадзором выработать рекомендации по режиму работы школ», — приводит пресс-служба слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Отмечается, что в Самарской области за неделю стало больше зараженных среди работников сферы услуг, ЖКХ и здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 17 сентября, в регионе за сутки выявили 480 носителей коронавируса.