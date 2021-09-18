Махачкала, , 08:47 — REGNUM В Дагестане в первый день голосования на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва и Народное собрание республики седьмого созыва проголосовали более 17% избирателей. На избирательные участки в регионе пришли 298 217 человек. Такие данные привел на 20:00 17 сентября Центризбирком РФ.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Дагестане в первый день голосования на избирательных участках проголосовали 17,5% избирателей, включенных в списки для голосования. <…> На всех избирательных участках обеспечена сохранность избирательной документации, ведется круглосуточное видеонаблюдение или видеофиксация»,— подтвердили информацию в республиканской избирательной комиссии.

Наибольшую активность продемонстрировали избиратели, относящиеся к Северному избирательному округу № 10, куда входит в том числе столица республики.

Напомним, в Дагестане открыты всего 1927 избирательных участков. Численность избирателей составляет 1 млн 696 тыс. человек.

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