Москва, , 08:47 — REGNUM Проект «Великий Инквизитор» перестал быть выдумкой героя Достоевского Ивана Карамазова, а такое название получил закрытый проект, который проводила и продолжает проводить определенная часть элиты ЦРУ, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в свежем выпуски авторской передачи «Смысл игры».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существуют абсолютно иезуитские центры исследовательской, образовательной и элитно-регулирующей деятельности. И центры близкие более или менее к ним. И все это близко более или менее к определенной части элиты ЦРУ. Поэтому словосочетание «Великий Инквизитор», оно стало нарицательным. Это попытка осуществить что-то из разряда того, что, опять-таки, случайно ли, напоминает схожее с описанным Достоевским и Шиллером в научной фантастике, опять же Ефремовым («коротко живущие», «долго живущие», — заявил Кургинян.

По его словам, определенные вещи обсуждаются в элитных кругах, а творческие люди вроде Достоевского, Шиллера и Ефремова эти идеи как губка впитывают и воспроизводят. И описанное ими в существенной части напоминает то, что сегодня происходит с миром вокруг «коронавирусной трансформации».

Политолог также оговорил, предвосхищая разговоры о «теории разговора», что заговоры существуют безусловно, но они «ходят парами», то есть не бывает какого-то одного заговора, связанного с какой-нибудь неведомой силой. Заговоры по сути дела — это элитные проекты, и они конкурируют друг с другом. Здесь разница между пониманием жизни элит и построением идиотских теорий заговоры, связывая их то ли с инопланетянами, то ли представителями определенных конфессий национальностей.

«У проекта «Великий Инквизитор», который в существенной части с оговорками связан с иезуитскими кругами… есть антагонист, консервативный проект, который часто называют «Омега», и который предполагает достаточно авторитарную модель, и в этом смысле я бы предложил тем, кого это интересует, присмотреться к тому, что говорит Байден по поводу авторитаризма и демократии. Называются эти слова, а что имеется в виду? Не имеются ли в виду какие-нибудь два проекта, одни из которых имеет какую-то очень относительную консервативную прописку, а другой имеет, опять, же очень относительную либеральную прописку», — продолжил эксперт.

Напомним, что «Великий Инквизитор» — это одна из глав произведения «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, в которой описывается история второго пришествия Христа, которого встречает и готовится сжечь на костре Инквизитор. Он же заявляет, что люди настолько ничтожны и не способны отвечать за себя, что требовать от них сознательности, ответственности и всего прочего — жестоко и несправедливо. А потому необходимо выстроить их жизнь на чуде, тайне и авторитете, то есть так, как предлагал Христу Сатана, когда искушал его в Пустыне. Христос же от этого отказался, а Инквизитор не отказался, и поэтому его предстоит придать огню. А люди, которые сами принесут свою свободу к ногам «избранного» меньшинства, чтобы оно это же большинство защитило от него же (большинства) самого, сами же будут подбрасывать к костру угли, прекрасно зная, кого они сжигают на самом деле.

Именно это, считает политолог, осуществляется в мире в глобальном масштабе в рамках насаждения коронавирусной истерии, сумасшедшей вакцинаторской кампании и бесконечных локдаунов с запугиванием населения.