Абакан, 18 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Передвижную выставку Русского географического общества (РГО) и Экспедиционного центра Минобороны России, развёрнутую в культурно-развлекательном центре железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в столице Хакасии Абакане, за шесть дней работы посетили более пяти тысяч человек. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставочная экспозиция Русского географического общества в Доме офицеров

В четырёх тематических павильонах экспозиции представлены уникальные материалы, включая около 195 экспонатов, рассказывающих об истории изучения европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, арктических территорий и других регионов.

пресс-служба ЦВО «Все желающие могут ознакомиться с историей прославленных русских путешественников, найденным на дне Волги бронетанкером БК-31, принимавшим участие в Сталинградской битве в составе Волжской флотилии, а также экспонатами космической тематики: гермошлемом ГШ-6, профилактическим вакуумным костюмом «Чибис», космическим скафандром типа «Орлан-Д» и многими другими атрибутами первых космических полетов».

В космическом павильоне также можно увидеть личные вещи первого в мире космонавта гражданина СССР Юрия Гагарина.

Выставка, доставленная в Абакан самолётом военно-транспортной авиации ЦВО 11 сентября, завершит свою работу в столице региона 19 сентября. Следующими с ней смогут ознакомиться жители столицы Тувы города Кызыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону открылась выставка «Храм-реквием», рассказывающая об истории храма Спаса-на-Крови.