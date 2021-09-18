Чита, 18 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 66 942, причём 173 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 58 643 пациента (+167 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1360 человек (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 108 находятся в тяжёлом состоянии (за сутки данные не изменились), 38 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+4 сутки).

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