Виго, Испания, 18 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Виго «Сельта» проиграл команде «Кадис» в матче пятого тура испанской Примеры. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на поле стадиона «Балаидос» в Виго и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились гондурасский нападающий Энтони Лосано (38-я минута) и аргентинский защитник Луис Эспино (43-я).

Автором единственного гола «Сельты» стал форвард Санти Мина (64-я).

Отметим, в следующем туре чемпионата Испании «Сельта» 21 сентября встретится с клубом из Валенсии «Леванте», а «Кадис» 23 сентября сыграет с «Барселоной».