Новосибирск, , 08:37 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Травников Nso.ru

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Уточняется, что Травников отдал свой голос на выборах на избирательном участке №2001.

«С прошлого года отрабатывается такой удобный, по моему мнению, избирательный формат — трехдневное голосование. Особенно осенью, когда погода хорошая. Вчера многие поторопились проголосовать в последний рабочий день, чтобы освободить себе выходные. Тем не менее ожидаем, что и сегодня, и завтра активность наших избирателей будет высокая», — отметил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, он добавил, что в целом голосование проходит организованно, хотя есть случаи, когда на участки приходит много избиратели и из-за наблюдаются очереди.

«К сожалению, не все участники избирательной кампании ведут себя корректно, кто-то выдумывает фейки, постановочные вещи, которые вбрасываются в соцсети, на которые и избирком, и наблюдатели, и полиция также вынуждены реагировать», — также рассказал Травников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Адыгее первый день выборов в Государственную думу РФ и парламент республики Госсовет-Хасэ прошел при высокой активности избирателей.