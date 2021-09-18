Иркутск, 18 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Иркутске на улице 3 июля открылась шестая подстанция скорой медицинской помощи. Как сообщает пресс-служба минздрава Приангарья, в новом подразделении планируют разместить 10 бригад, которые будут обслуживать центральную часть города, правый берег Ангары (от плотины ГЭС до Маратовского кольца), Академический мост с прилегающими транспортными развязками, Глазковский мост, острова Юность и Конный, мкрн. Затон.

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«Создание новой подстанции позволит сократить время доезда до места нахождения пациента в центре города. При экстренных вызовах время начала оказания медицинской помощи критически важно», — пояснил глава областного минздрава Яков Сандаков.

В свою очередь главный врач Иркутской станции скорой медицинской помощи Игорь Журавлёв пояснил, что помимо оказания медицинской помощи по вызовам в шестой подстанции разместили кабинет амбулаторного приема. Оказывать помощь будут пациентам, обратившимся непосредственно в данное подразделение «скорой».

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области планируется к приобретению 595 единиц медицинского оборудования на сумму 1,3 млрд руб.

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