Вашингтон, 18 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Следующий фильм британского и американского кинорежиссёра Кристофера Нолана будет создаваться под патронажем студии Universal. Об этом режиссёр сообщил в социальной сети Instagram.

Richard Goldschmidt Кристофер Нолан

Ранее в СМИ появились публикации о желании Нолана разорвать многолетнее сотрудничество с Warner Bros. В качестве причины предполагаемого разрыва указывалось несогласие режиссёра с прокатной стратегией фантастического боевика «Довод».

"До свидания Warner Bros, привет Universal», — подтвердил прекращение сотрудничества режиссёр.

Первым фильмом Нолана для студии Universal станет документальная картина о создателе атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Производство должно начаться в 2022 году.

Нолан сотрудничал с Warner Bros. с 2002 года. Эта студия отвечала за финансирование и прокат серии фильмов о Бэтмене, картинах «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и других работ режиссёра.