Майкоп, 18 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Адыгее первый день выборов в Государственную думу РФ и парламент республики Госсовет-Хасэ прошел при высокой активности избирателей. По итогам 17 сентября на избирательные участки пришли 87 386 человек, что составило 25,67% всех избирателей. Такие данные приводит на 20:00 17 сентября Центризбирком РФ.

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Напомним, в Адыгее с 17 по 19 сентября проходит 20 избирательных кампаний. Жители региона выбирают депутатов Госдумы РФ и парламента Госсовета-Хасэ РА, а также представителей в органы местного самоуправления в 18 муниципалитетах.

На территории региона работают 266 избирательных участков. Общая численность избирателей составляет 339 779 человек.

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