Москва, , 08:32 — REGNUM Администрация мессенджера Telegram намерена ограничивать работуботов, которые связаны с предвыборной агитацией. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые дни тишины — закрепленная в законах многих стран традиция», — отметил Дуров.

Он добавил, что находит такую практику легитимной и поэтому Telegram призывает пользователей её уважать.

«Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией», — написал Дуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России 17 сентября начались выборы в Государственную думу, а также выборы глав ряда регионов и законодательных собраний некоторых субъектов.