Касли, Челябинская область, 18 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Седьмой кассационный суд оставил в силе приговор жителю Каслинского района Челябинской области, который скрывался за рубежом после совершённого убийства. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Преступление было совершено в декабре ещё 2009 года. Гражданин зарезал незнакомого мужчину на почве ревности и скрылся, но через много лет его поймали. В ноябре 2019 года суд Каслей назначил ему девять лет в колонии строгого режима.

Осуждённый обжаловал приговор. Но 14 мая облсуд оставил этот акт без изменения. А теперь данное решение подтвердил и кассационный суд.