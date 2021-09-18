Киев, 18 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Государственный флаг намерена доставить в 2022 году на Луну Украина. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Twitter@isro Снимок Луны

Украинские специалисты из компании ОАО «Меридиан» им. С.П. Королева планируют стать частью миссии на Луну. Организатором миссии является британская компания Spacebit в партнёрстве с предприятиями из разных стран мира. Старт запланирован на весну 2022 года.

На Луну будет отправлено оборудование для изучения почвы, сбора данных о тепловых и магнитных свойствах спутника Земли. Кроме того, учёными было решено отправить на Луну флаг Украины, напечатанного на 3D-принтере с добавлением титана.

«Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли», — заявил господин Танасюк.

Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) — коммерческой программы обслуживания грузов на месяцы.