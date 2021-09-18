Салехард, 18 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. На Ямале в первый день голосования 17 сентября приняли участие 38,18% от общего числа избирателей региона. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Причём в Тазовском районе Ямала проголосовали уже 70,7% жителей с правом избирательного голоса, в Ямальском районе — 70%, в Красноселькупском — 50,5%.

Самая низкая явка по итогам первого дня голосования наблюдалась в городе Ноябрьске, где проголосовали 27,9% от общего числа избирателей.

Напомним, на Ямале проходят выборы в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу. Голосование идёт три дня, с 17 по 19 сентября 2021 года.