Самара, 18 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Более 356 тысяч избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в Самарской области 17 сентября к 20:00 часов по местному времени. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии.

Марина Каширская, ИА REGNUM Выборы

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Сообщается, что явка к 20:00 часам 17 сентября в регионе составила 14,84% от общего числа внесенных в списки избирателей. К этому времени участие в голосовании приняли 356 869 человек.

Отмечается, что согласно данным на 15:00 часов 17 сентября явка составила 9,45%: проголосовали 226 862 избирателей.