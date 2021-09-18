Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM В Свердловской области четыре комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБа) выдали ошибки. Об этом сообщает облизбирком.

Выборы

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Эти устройства были оперативно выведены из работы. Голосование не прерывалось. Прошедшие через них бюллетени пересчитают вручную 19 сентября, во время подведения итогов голосования.

Всего в Свердловской области изначально было установлено 382 КОИБа. Единичные сбои не влияют на стабильность процесса, отмечают в комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловчане выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания.