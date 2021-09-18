Нововаршавский район, Омская область, 18 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Нововаршавском районе Омской области правоохранители проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Авария произошла вечером 17 сентября. Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил на дороге женщину 1988 года рождения, ехавшую на велосипеде в попутном направлении. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске произошло резонансное ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси». Водитель не справился с управлением, врезавшись в препятствие, после чего сбил трёх пешеходов, находившихся на тротуаре.

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