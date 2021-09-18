Анкара, 18 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Мозаику, которая, возможно, является одной из древнейших в мире, обнаружили археологи в ходе раскопок на кургане Ушаклы в провинции Йозгат в районе Соргун в Турции. Об этом 18 сентября сообщает Daily Sabah.

Археология

Размер мозаики — три на семь метров, она представляет собой примитивный рисунок, сложенный из 3 147 камней. По предварительным оценкам, возраст артефакта составляет не менее 3500 лет. Специалисты относят её к периоду Хеттского царства, расцвет которого пришёлся на XVIII — начало XII в.в. до нашей эры.

Руководитель управления культуры и туризма провинции Йозгат Хусейн Чифтчи предположил, что мозаика может привлечь внимание множества туристов. Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета настаивает на том, что мозаику создали в 1500 году до нашей эры. При этом большинство специалистов сходятся во мнении, что находка является древнейшей из обнаруженных на сегодняшний день в мире мозаик.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Югре учёные Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) обнаружили ряд артефактов, связанных с культом «небесного всадника» Мир-сусне-хума.