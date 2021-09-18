Москва, 18 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Рынок новых автомобилей в России занял вторую строчку среди европейских стран по общему количеству отгруженных авто по итогам августа. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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По данным АЕБ, в последний месяц лета в России было продано 114 тысяч легковых автомобилей. В сравнении с июлем поставки упали на 17%, однако рынку удалось сохранить второе место по объёму продаж среди европейских стран.

Лидером по поставкам в августе осталась Германия, где было реализовано 193 тысячи легковых авто. Поставки автомобилей в Германии за месяц сократились на 23%.

В пятёрку крупнейших рынков Европы также вошли Франция (88 тысяч), Великобритания (68 тысяч) и Италия (65 тысяч). Наиболее существенное падение поставок среди лидеров рейтинга (на 27%) зафиксировано в Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине сентября в России выросли цена на автомобили 15 брендов.