Киев, , 08:04 — REGNUM Спор из-за вопроса, который был задан журналистом на русском языке, устроил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 17 сентября в эфире телеканала ZIK.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник заявил, что не понял суть сказанного и попросил еще раз задать вопрос.

«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», — сказал Данилов.

Он отметил, что «напрягается», когда кто-то говорит по-русски. Однако журналист напомнил, что секретарь родился в городе Луганск и в связи с этим должен понимать русский язык. Данилов ответил, что подобный ход мыслей якобы является заблуждением и «в Луганске есть не меньше патриотов, чем во Львове».

«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Алексей Данилов пообещал «раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии «русского мира» и агентов его влияния в украинской жизни». 12 сентября он предложил отказаться от использования кириллицы на Украине и перейти на латиницу.

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