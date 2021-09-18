Горно-Алтайск, 18 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала года за медицинской помощью обратились около 500 человек, ставшие жертвой нападения собак. За тот же период отловлено 444 собаки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Собака на замусоренной контейнерной площадке в Горно-Алтайске

По мнению специалистов, нападения животных стали результатом неудовлетворительной работы властей по информированию граждан о правилах содержания домашних питомцев, а также по снижению численности бездомных собак.

Отмечается, что отлов безнадзорных животных был организован лишь в шести муниципалитетах, в том числе в Горно-Алтайске. При этом всего в 2020 году отловлено 372 особи, что в девять раз меньше, чем в 2019 году. В то же время нападениям собак подверглись более 600 человек.

При этом в столице региона Горно-Алтайске организована лишь одна площадка для выгула собак. При этом она осталась невостребованной у владельцев животных.

«Едва ли найдутся желающие пересечь весь город для того, чтобы выгулять четвероногого друга. Поэтому горожане и гости столицы по-прежнему обречены спотыкаться о «подарки» от четвероногих друзей, а потраченные бюджетные деньги уже не вернуть», — отметили в управлении.