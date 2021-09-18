Чита, 18 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В Чите 18 сентября, на мемориале боевой и трудовой славы, состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню в память трудового подвига забайкальцев. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в мероприятии приняли участие члены оргкомитета «Города трудовой доблести».

Пресс-служба правительства Забайкалья Торжественное возложение цветов к Вечному огню в память трудового подвига забайкальцев

По словам заместителя председателя правительства края Алексея Казакова, указ президента РФ — это показатель того, как оценивается вклад Забайкалья в дело победы в страшной войне.

«Нам, потомкам, необходимо следовать примеру, который показали наши предки. Мирного неба, благополучия и добра»,— сказал на митинге Алексей Казаков.

После церемонии возложения цветов члены оргкомитета и активисты высадили деревья на улице Богомягкова краевой столицы.

«Всего высажено 37 сибирских рябин высотой 2,5 — 2,7 метра. Рябина выдерживает морозы до минус 50, нетребовательна и дает хороший прирост. Она пять раз за сезон меняет внешний вид и всегда радует глаз», — пояснил руководитель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Игорь Тепляков.

Как сообщало ИА REGNUM, указом Президента от 10 сентября 2021 года Чите присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Этим событием установлена историческая справедливость, и труд забайкальцев увековечен присвоением звания.

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