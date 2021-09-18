Уфа, , 08:15 — REGNUM Более 750 тысяч избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в Башкирии 17 сентября к 20:00 часов по местному времени. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно данным, явка на выборы к 20:00 часам 17 сентября составила 25,07% от числа внесенных в списки избирателей: проголосовали 751 270 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15:00 часов 17 сентября в Башкирии проголосовали 398 090 избирателей: явка к этому времени составляла 13,28% от числа внесенных в списки избирателей.