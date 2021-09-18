Алтайский край, 18 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в национальном селе Кирей в Кулундинском районе прошел празднично — он начался с проведения казахского обряда Шашу. Это древний казахский обычай приветствия дорогих гостей, которых хозяева дома обсыпают сладостями. Сегодня — это конфеты, а раньше были изюм, урюк. Подробности сообщает пресс-служба территориального избиркома.

Избирком Алтайского края Голосование в Алтайском крае

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Жителей села, которые в числе первых пришли на участок для голосования, приветствовал национальный хор. К избирателям также обратилась председатель УИК №1067 Бакытжамал Досумбекова. После небольшой творческой презентации жители села под «дождем» из сладостей прошли на избирательный участок. Наибольший восторг обычай вызвал у будущих избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае жители которого выбирают не только депутатов Государственной думы, но и АКЗС, явка на участки 17 сентября составила 11,64%.

Читайте также: В Алтайском крае за 17 сентября явка на выборы составила 11,64%