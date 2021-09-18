Челябинск, 18 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Челябинске 65-летний мужчина осуждён к лишению свободы за попытку убить супругу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Металлургический райсуд города. Преступление было совершено в октябре 2020 года. В лесу гражданин избил жену и нанёс ей в шею удар острым предметом, сопровождая это угрозой убийством. Женщина притворилась мёртвой.

Затем гражданин спрятал её в кусты и скрылся. Потерпевшую позднее обнаружили прохожие. Суд назначил обвиняемому 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима.