Чебоксары, 18 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Чувашии на парламентских выборах в первый день голосования выполнили гражданский долг 187 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Cap.ru На избирательном участке в Чебоксарах

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17 сентября свой выбор сделали 20,65% избирателей, или 187 тыс. жителей.

В избиркоме отмечают, что самая высокая явка зарегистрирована в Яльчикском районе, где проголосовало 37,7% избирателей. Далее идёт Янтиковский район, где на участки пришли 35,9% избирателей, замыкает тройку лидеров Порецкий район с явкой в 34,23%.

Минимальная активность отмечена в Шумерле, где в первый день выборов гражданский долг выполнили 14% избирателей. В Чебоксарах и Новочебоксарске пришли на участки около 18% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии открыто 1108 избирательных участков. Глава ЦИК республики Александр Цветков подтвердил, что утром 17 сентября «активность на некоторых избирательных участках зашкаливала», объясняя это тремя факторами: федеральными выборами, информированностью избирателей и их гражданской позицией.

Cap.ru На избирательном участке в Чебоксарах

Напомним, в Чувашии выбирают депутатов Госдумы России, Госсовета республики и двух вновь сформированных муниципальных округов.