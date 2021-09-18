Горно-Алтайск, 18 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 17 сентября открыли движение по мосту через реку Улалушка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Республики Алтай Открытие моста в Горно-Алтайске

Мост был повреждён во время паводка весной 2021 года. В ходе ремонта сооружение было реконструировано, благодаря чему переход стал выше на 1,7 метра, а ширина проезжей части достигла восьми метров.

«Дорожники не только реконструировали мост, но и отремонтировали прилегающую дорогу, положили асфальт, обустроили тротуары и автобусные остановки, смонтировали светильники», — рассказал на открытии моста глава региона Олег Хорохордин.

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