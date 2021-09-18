Сочи, Краснодарский край, 18 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Фильмом открытия фестиваля «Кинотавр» станет документальная картина Петра Шепотинника «Нас других не будет». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Пресс-служба кинофестиваля «Кинотавр» Российский кинофестиваль «Кинотавр»

Торжественная церемония открытия фестиваля «Кинотавр» начнётся 18 сентября в 19:00 в Зимнем театре. Там же будет показан первый фильм фестиваля — документальная картина о киноактёре и режиссёре Сергее Бодрове — младшем.

Кинофестиваль в Сочи будет проходить до 25 сентября. В основном конкурсе фестиваля будет показано 15 фильмов. В состав жюри основного конкурса вошли актриса Чулпан Хаматова, продюсер Пётр Ануров, режиссёр Пётр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актёр Пётр Федоров.

Закроет фестиваль фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». В июле эта драма была удостоена Гран-при программы авторского кино «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.