Женева, Швейцария, 18 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. По меньше мере $10 млн были выделены на организацию саммита Россия — США, прошедшего 16 июня в Швейцарии. Об этом 17 сентября заявил глава пресс-службы администрации швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно.

Whitehouse.gov Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Женеве

Он отметил, что речь идет о предварительной сумме и ее размер может возрасти после подведения итогов к концу месяца.

«Как вы понимаете, это всё лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10−15%. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября», — сказал представитель властей, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что испытывает чувство гордости в связи с прошедшем в Женеве саммитом Россия — США, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден.