Иркутск, 18 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Байкальской природоохранной прокуратуре удалось через суд добиться удаления в Сети информаци об услугах по организации платной рыбалки на ленка, занесенного в Красные книги Бурятии и Иркутской области, а также добыче байкальского эндемика — омуля браконьерскими способами.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Как сообщает официальный сайт ведомства, объявления, содержащие подобную рекламу, были размещены на девяти сайтах. Речь идёт о ст. 256 Уголовного кодекса РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)».

Напомним, в январе 2018 года ИА REGNUM добилось закрытия сайта одной из байкальских турфирм, которая организовывала «Охотничий тур на Байкале 2019»: за 150 тысяч рублей с человека покупателю организовывали убийство нерпы.

Читайте также: Плач по байкальской нерпе: бизнесмены уже не боятся истреблять её детёнышей