Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем предприятии в американском штате Калифорния. Об этом 18 сентября сообщает телеграм-канал Police frequency.

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ЧП произошло на заводе, расположенном в городе Карсоне недалеко от Лос-Анджелеса. По предварительной информации, возгорание сопровождалось сильным взрывом. Информация о возможных погибших или пострадавших не сообщается.

Отмечается, что незадолго до возгорания на территории завода он оказался в эпицентре землетрясения магнитудой 4,3. Есть ли связь между подземными толчками и пожаром на заводе, информации нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на автостоянке для автомобилей с пробегом в Индианаполисе. Огнём были уничтожены не менее 40 автомобилей.