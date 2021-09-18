Пропавшие в Сибири члены экспедиции вышли на связь
Томск, 18 сентября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Пропавшая в ходе экспедиции в Томской области и Красноярском крае группа вышла на связь, сообщили в областном отделении Русского географического общества (РГО).
Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
Поиски пропавшего человека в Томской области
«Вышла на связь жена руководителя экспедиции Алексея Гапонова. Созванивались по спутниковой связи, они нормально, скоро должны появиться», — цитирует слова представителя отделения ТАСС.
Ожидается, что в скором времени группа должна достигнуть поселка Катайга.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября участники экспедиции РГО в Красноярском крае перестали выходить на связь. Последний раз группу видели в тот же день у поселков Кривляк и Майское в Енисейском районе. В связи с пропажей группы МЧС России начало поисковую операцию.