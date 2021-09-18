Иркутск, , 07:30 — REGNUM Ровно год назад, 18 сентября, бывший заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев стал губернатором Иркутской области. Как сообщает altairk.ru, за это время сделано очень многое. Несколько встреч с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, постоянное общение с федеральными министрами, руководителями государственных ведомств и крупнейших корпораций, представителями науки и культуры уже привели к заметному продвижению Прибайкалья по основным направлениям социально-экономического развития.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев Irkobl.ru

Особое внимание уделяется Байкалу — акватория озера и вся Байкальская природная территория уже сейчас, в Год Байкала, провозглашенный на областном, а в скором будущем — на федеральном уровне, стали точкой межрегионального, всероссийского, международного притяжения научно-исследовательских, рекреационных, социокультурных ресурсов.

«Игорь Кобзев решил проблему выбросами в Байкал от ЦБК, с выбросами на Усолье-Сибирском комбинате. И, конечно, как профессиональный спасатель, он системно — подчеркиваю, системно! — решил проблемы подтопления и в районе Тулуна, и в других районах Иркутской области.

Не просто по одному паводку, по одному прошедшему наводнению. Он решил проблему системно. В Иркутской области строятся мощные защитные сооружения, с тем, чтобы в будущем жители региона были в безопасности», — отмечал ранее президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2020 года тогда ещё полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло подчеркнул, что избранный глава региона Игорь Кобзев сумел оправдать доверие президента страны и получил поддержку населения Иркутской области.

На выборах за Игоря Кобзева свои голоса отдали более 60% избирателей.

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