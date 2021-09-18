Пекин, , 07:23 — REGNUM Инциденты, подобные проходу ракетного эсминца США Barry через Тайваньский пролив, создают угрозу безопасности в регионе. Об этом 18 сентября говорится в заявлении восточного военного округа Народно-освободительной армии Китая на его странице в социальной сети WeChat.

Моряк на USS Barry (DDG 52) в Тайваньском проливе (сс) U.S. Navy photo by Ensign Samuel Hardgrove

В документе подчеркивается, что КНР возмущена из-за участившихся случаев появления американских кораблей в указанных водах и рассматривает их как провокацию. В связи со случившимся Китай обвинил США в создании дестабилизирующего фактора в Тайваньском проливе.

Кроме того, китайские власти считают, что такие действия нельзя допускать вновь. В заявлении сказано, что армия КНР будет сохранять высокую степень боеготовности для «защиты суверенитета и безопасности страны», а также «мира и стабильности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября власти КНДР осудили США за вмешательство в тайваньский вопрос и заявили о поддержке политики «единого Китая» на фоне растущего противостояния Пекина и Вашингтона.

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