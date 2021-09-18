Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Вблизи крупнейшего мегаполиса США Лос-Анджелеса (штат Калифорния) вечером 17 сентября были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,3. Об этом сообщает Геологическая служба США.

salewskia Лос-Анджелес

Землетрясение произошло в 19:58 по местному времени (05:58 мск 18 сентября) примерно в 25 километрах к югу от Лос-Анджелеса (около 4 млн жителей), в двух километрах от расположенного в пригороде мегаполиса города Карсона. Очаг подземных толчков залегал на глубине 11,9 км.

О возможных разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в юго-западной китайской провинции Сычуань, где 16 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,0, завершился первый этап спасательных работ.