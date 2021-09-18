Пекин, 18 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Программа развёртывания китайской космической станции «Тяньгун» предусматривает проведение двух пилотируемых и двух грузовых миссий до конца 2021 года. Об этом сообщает газета China Daily.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

Базовый модуль китайской космической станции был запущен в апреле 2021 года. В июне на станцию отправилась первая экспедиция на корабле «Шеньчжоу-12». Члены космического полёта успешно вернулись на Землю 17 сентября.

Экипаж корабля «Шеньчжоу-12» испытал технологии и оборудование, которое будет использоваться в ходе дальнейшего строительства орбитальной станции. Продолжат эти работы члены следующей экспедиции, которые должны отправиться на станцию в октябре 2021 года. Всего до конца текущего года Китайское национальное космическое управление рассчитывает отправить на орбитальную станцию две пилотируемых миссии.

Строительство станции «Тяньгун» планируют завершить в 2022 году. К базовому модулю «Тяньхэ» будут пристыкованы экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь».