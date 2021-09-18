Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В Новосибирской области за 17 сентября избирательные участки посетили 223 234 человека. Это составляет 10,35%, передаёт ЦИК.

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«Явка в Новосибирской области по избирательным округам: округ №135 — проголосовали 61 045 избирателей (11,35%); округ №136 — проголосовали 58 032 избирателя (10,46%); округ №137 — проголосовал 56 361 избиратель (10,87%); округ №138 — проголосовали 47 796 избирателей (8,77%)», — уточнили в избиркоме.

Отметим, что по данным на 15:00 17 сентября явка новосибирских избиратеоей составляла чуть выше 6,5%.

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