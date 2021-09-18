Санкт-Петербург, 18 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Катер совершил столкновение с опорой Кантемировского моста на реке Большая Невка в Петербурге, сообщили 18 сентября в ГУ МЧС России по региону. Происшествие в Петроградском районе произошло в 05:53 мск.

«Мостотрест» Кантемировский мост

«Аптекарская набережная, у дома 8 катер Bayliner совершил столкновение с опорой Кантемировского моста. Пострадавшие осматриваются скорой медицинской помощью», — говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава.

Кантемировский разводной мост связывает Петроградскую сторону с Выборгской стороной.

Катера Bayliner бывают различного предназначения: открытые катера для рыбалки, прогулочные катера для водного отдыха, круизные каютные катера для водных путешествий и катера-буксировщики.