Абакан, , 07:11 — REGNUM В Хакасии по итогам первого дня голосования явка составила 8,74%. По данным республиканского избиркома, на избирательные участки пришли 34,4 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы. Хакасия R-19.ru

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Всего утром 17 сентября в республике открылись 380 участковых избирательных комиссий. Общее число избирателей в регионе составляет 393,7 тыс. человек.

Напомним, в республике в течением трёх дней 17−19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, депутатов горсовета Абазы VI созыва, главы Усть-Абаканского района, повторные выборы депутата в Аскизском районе и так далее.

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