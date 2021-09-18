Красноярск, 18 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. В Красноярске возобновили расследование уголовного дела о незаконном использовании 13-летней девочки для изготовления порнографии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Ранее расследование было прекращено в связи с отсутствием события преступления. К такому выводу органы предварительного следствия пришли после получения результатов экспертиз.

Однако в августе 2021 года в сети появились новые фотографии потерпевшей, в связи с чем расследование возобновлено.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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