Шанхай, Китай, 18 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Ежегодный Шанхайский фестиваль туризма стартовал в восточном китайском городе, 17 сентября с целью увеличения объемов потребления и развития туризма, сообщает агентство Синьхуа.

Шанхай

В этом году фестиваль, запланированный до 6 октября, включает в себя различные тематические мероприятия, проводимые как онлайн, так и оффлайн. По данным местных туристических властей, в связи с ситуацией с COVID-19 были приняты строгие противоэпидемические меры, такие как онлайн-бронирование и ограничение числа посетителей.

С 17 по 24 сентября были предложены большие скидки на билеты в 82 живописных места, а также 24-часовая прямая трансляция более 150 исторических зданий Шанхая, посвященная истории и культуре города. Шанхайский фестиваль туризма был впервые проведен в 1990 году.