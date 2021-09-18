Объем внешней торговли китайского Тайюаня вырос на 81,6%
Тайюань , Китай, 18 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. По данным таможни Тайюаня, столицы провинции Шаньси на севере Китая, за первые восемь месяцев 2021 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.
Согласно данным, общая стоимость импорта и экспорта достигла 151,1 млрд юаней (около $23,4 млрд) в период с января по август, что на 81,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос до 92,81 млрд юаней, увеличившись на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт составил 58,3 млрд юаней, увеличившись на 67,2%.
Частные предприятия провинции продемонстрировали быстрый рост импорта и экспорта в течение этого периода, при этом показатель вырос на 142,9% до 45,92 млрд юаней. Объем торговли провинции со странами и регионами вдоль инициативы «Пояса и пути» за восемь месяцев достиг 34,33 млрд юаней, что составляет 22,7% от общего объема внешней торговли провинции.