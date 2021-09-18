Тайюань , Китай, 18 сентября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. По данным таможни Тайюаня, столицы провинции Шаньси на севере Китая, за первые восемь месяцев 2021 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

Согласно данным, общая стоимость импорта и экспорта достигла 151,1 млрд юаней (около $23,4 млрд) в период с января по август, что на 81,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос до 92,81 млрд юаней, увеличившись на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт составил 58,3 млрд юаней, увеличившись на 67,2%.

Частные предприятия провинции продемонстрировали быстрый рост импорта и экспорта в течение этого периода, при этом показатель вырос на 142,9% до 45,92 млрд юаней. Объем торговли провинции со странами и регионами вдоль инициативы «Пояса и пути» за восемь месяцев достиг 34,33 млрд юаней, что составляет 22,7% от общего объема внешней торговли провинции.