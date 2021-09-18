Пекин, 18 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Самолёт французской авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF393 Пекин — Париж, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Об этом 18 сентября сообщила пекинская газета «Бэйцзин жибао».

Micah Sittig Международный аэропорт «Шоуду»

ЧП произошло 03:50 (22:50 мск 17 сентября). По словам очевидцев, через несколько минут после вылета самолёта из пекинского международного аэропорта Шоуду на борту самолёта произошёл хлопок и по салону распространился запах гари.

Экипаж самолёта принял решение о возвращении в аэропорт Пекина. Авиаборт успешно совершил посадку, в результате инцидента никто не пострадал. Авиакомпания-перевозчик пока никак не объяснила произошедшее на борту самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате крушения грузового самолёта в Индонезии.