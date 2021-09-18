Пекин, 18 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек стали жертвами наезда легкового автомобиля на придорожную торговую палатку в городе Хуэйчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая, 18 сентября сообщает на своем сайте местная полиция.

Lee Coursey Дорога

Инцидент произошел 17 сентября в районе Хуэйян. После столкновения произошло возгорание. В результате случившегося также пострадали 13 человек. Все они доставлены в больницу. Водитель автомобиля задержан. Полиция проводит расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая грузовик столкнулся с легковым автомобилем и автобусом в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны. В итоге шесть человек погибли и еще 28 получили ранения.