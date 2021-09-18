Кызыл, 18 сентября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев за весь период пандемии достигло 11 215, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Из 59 заболевших мужчин — 29, женщин — 30. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

За сутки госпитализирован 21 пациент с COVID-19. Таким образом, всего по состоянию на 18 сентября в стационарах лечатся 252 пациента. 12 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Занятость коечного фонда превысила 74% из 340 коек. На амбулаторном лечении остаются ещё 232 носителей коронавируса.